Привет, Digital! Из штатного маркетолога во фриланс. Комплексный маркетинг: Аналитика, абота с подрядчиками, Стратегии, Модерация РК

👋 Привет!

Меня зовут Тимофей и я маркетолог из Сибири. Мне почти 29 лет. Семья и развитие, вот мои главные Ценности.

Не люблю писать о себе, поэтому буду краток.

Год назад я сделал решительный шаг, сменил профессию Юриста на профессию Маркетолога. С тех пор в поиске интересных проектов и новых заказов.

李 Люблю аналитику и строить стратегии

Построение стратегии маркетинга с нуля

Внедрение аналитики маркетинговых процессов

Оценка и анализ каналов продвижения

Постановка задач и отслеживание выполнения работ подрядчиками

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Продвигаю два личных проекта, но нужны еще и сторонние заказчики :)

Прямо сейчас у меня задача, создать крутое портфолио, и поэтому ищу в разработку два проекта.

Символическая оплата и усердная работа.

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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!