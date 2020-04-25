👋 Привет!
Меня зовут Тимофей и я маркетолог из Сибири. Мне почти 29 лет. Семья и развитие, вот мои главные Ценности.
Не люблю писать о себе, поэтому буду краток.
Год назад я сделал решительный шаг, сменил профессию Юриста на профессию Маркетолога. С тех пор в поиске интересных проектов и новых заказов.
李 Люблю аналитику и строить стратегии
Построение стратегии маркетинга с нуля
Внедрение аналитики маркетинговых процессов
Оценка и анализ каналов продвижения
Постановка задач и отслеживание выполнения работ подрядчиками
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Продвигаю два личных проекта, но нужны еще и сторонние заказчики :)
Прямо сейчас у меня задача, создать крутое портфолио, и поэтому ищу в разработку два проекта.
Символическая оплата и усердная работа.
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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!