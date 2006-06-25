Temy

Артем Шевцов Temy

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Оплата гарантируется 100%

Ценю качество и опреативную работу.

  • Портал по продаже шин и дисков

    Необходимо разработать портал ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ. ТЗ вложением. Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Загрузчик для автомобильного сайта

    Нужно сделать картинку для автомобильного сайта как тут http://autokadabra.ru/clubs/ford/mondeo/8651/ при нажатии на фото будет появляться эта картинка, пока картинка грузится. 35х35 75х75 100х100 Пример картинки вложением.

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Грабер новостей и статей

    $100

    Получение контента через ATOM и RSS ленты Получение контента через HTML ленты Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента Фильтрация дубликатов Гибкая настройка структуры сайта Гибкая настройка вывода контента на сайт Возможность вставки нужного HTML-блока на выборочную страницу или группу ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад