Необходимо разработать портал ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ. ТЗ вложением. Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить ...