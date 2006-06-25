Необходимо разработать портал ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ. ТЗ вложением. Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать картинку для автомобильного сайта как тут http://autokadabra.ru/clubs/ford/mondeo/8651/ при нажатии на фото будет появляться эта картинка, пока картинка грузится. 35х35 75х75 100х100 Пример картинки вложением.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен интернет каталог. Интересуют сроки и цена. Если не трудно скиньте ссылку на портфолио.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Получение контента через ATOM и RSS ленты Получение контента через HTML ленты Гибкая и быстрая настройка шаблонов для получения контента Фильтрация дубликатов Гибкая настройка структуры сайта Гибкая настройка вывода контента на сайт Возможность вставки нужного HTML-блока на выборочную страницу или группу ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад