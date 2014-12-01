Быстро, качественно и грамотно: контент любой сложности, набор текстов
Работала в грузинском интернет магазине «BE.GE» - руководитель контент отделения
В обязанности входило:
- поиск, перевод и размещение информации о товаре на сайте;
- составление рекламного текста и текста для акций, размещение реклам, акций и
баннеров на сайте;
- создание новых категорий, рабочих шаблонов;
- обучение стажеров;
- распределение обязанностей между контент-менеджерами;
- контакт с поставщиками и т. п.
Легко и грамотно:
- набор текста на русском, грузинском и английском языках.