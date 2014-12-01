Быстро, качественно и грамотно: контент любой сложности, набор текстов

Работала в грузинском интернет магазине «BE.GE» - руководитель контент отделения

В обязанности входило:

- поиск, перевод и размещение информации о товаре на сайте;

- составление рекламного текста и текста для акций, размещение реклам, акций и

баннеров на сайте;

- создание новых категорий, рабочих шаблонов;

- обучение стажеров;

- распределение обязанностей между контент-менеджерами;

- контакт с поставщиками и т. п.

Легко и грамотно:

- набор текста на русском, грузинском и английском языках.