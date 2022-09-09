Транскрибация. Корректура текстов

Выполняю качественную транскрибацию аудио- и видеоматериалов в текст. Материалы любой

тематики. Язык – русский.

Выполняю как дословную расшифровку, так и с редактированием (без слов-паразитов, повторов, ненормативной лексики, исправляю

ошибки в речи). Так же могу обозначить

участников в диалоге и проставить тайм-коды.

У меня вы можете заказать транскрибацию: - выступления, мастер-класса, лекции, тренинга, обучающего курса, урока, интервью; - семинара, вебинара, мастер-группы; - конференции, заседания, собрания, совещания; - телефонных разговоров, записи с диктофона (в т.ч. расшифровку аудиозаписи для суда); - звонков с колл-центров - судебного заседания; - видео с любых видеохостингов; - теле- или радиопередачи.

Так же делаю перепечатку текста с любых форматов.

Сроки соблюдаю, конфиденциальность гарантируется. Работаю как самозанятое лицо (договор, счет, чек), с ИП и ООО. Ваше местонахождение

значения не имеет, если вы можете прислать мне материал для работы электронно.

Лично передать материалы мне можно в г. Пермь.