Tenebra82

Александра Tenebra82

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Транскрибация. Корректура текстов

Выполняю качественную транскрибацию аудио- и видеоматериалов в текст.  Материалы любой

тематики. Язык – русский.

Выполняю как дословную расшифровку, так и с редактированием (без слов-паразитов, повторов, ненормативной лексики, исправляю

ошибки в речи).  Так же могу обозначить

участников в диалоге и проставить тайм-коды.

У меня вы можете заказать транскрибацию: -       выступления, мастер-класса, лекции, тренинга, обучающего курса, урока, интервью; -       семинара, вебинара, мастер-группы; -       конференции, заседания, собрания, совещания; -       телефонных разговоров, записи с диктофона (в т.ч. расшифровку аудиозаписи для суда); -       звонков с колл-центров -       судебного заседания; -       видео с любых видеохостингов; -       теле- или радиопередачи.

Так же делаю перепечатку текста с любых форматов.

Сроки соблюдаю, конфиденциальность гарантируется. Работаю как самозанятое лицо (договор, счет, чек), с ИП и ООО. Ваше местонахождение

значения не имеет, если вы можете прислать мне материал для работы электронно.

Лично передать материалы мне можно в г. Пермь.