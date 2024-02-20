Дизайна для сайта или же мобильного приложение:)

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Junior UX/UI Designer



Выполняю работы по созданию интерфейсов для сайтов, мобильных приложений. Так же навыки создания рекламных баннеров. Возможен и другой род деятельности в подобных направлениях.



Инструмент — Figma



Навыки в создании интерфейсов:

— Анализ конкурентов, ваших референсов

— Продумывание детального User Flow

— Создание Вайрфрейма/Прототипа

— Повторение фирменного стиля

— Создание адаптивных версий сайта

— Анализ аудитории

— Создание мобильного приложения

— Анимирование интерфейса



Проведем с вами не один видео-звонок. Вместе максимально подробно обговорим проект, его детали:)



Надеюсь на эффективное совместное сотрудничество, с обратной связью:)