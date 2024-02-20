Дизайна для сайта или же мобильного приложение:)
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Junior UX/UI Designer
Выполняю работы по созданию интерфейсов для сайтов, мобильных приложений. Так же навыки создания рекламных баннеров. Возможен и другой род деятельности в подобных направлениях.
Инструмент — Figma
Навыки в создании интерфейсов:
— Анализ конкурентов, ваших референсов
— Продумывание детального User Flow
— Создание Вайрфрейма/Прототипа
— Повторение фирменного стиля
— Создание адаптивных версий сайта
— Анализ аудитории
— Создание мобильного приложения
— Анимирование интерфейса
Проведем с вами не один видео-звонок. Вместе максимально подробно обговорим проект, его детали:)
Надеюсь на эффективное совместное сотрудничество, с обратной связью:)
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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