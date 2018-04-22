TenzinLhadze

Татьяна Гредель TenzinLhadze

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ищете опытного копирайтера, рерайтера, журналиста, переводчика или менеджера контекстной рекламы? Обращайтесь!
  • Предлагаю избавить вас от постоянной проблемы поиска грамотного надёжного специалиста. 
  • Качественно выполняю задания и соблюдаю дэдлайны. 
  • Помогу увеличить прибыль.

 Как происходит процесс написания материалов?

      1)     Вы связываетесь со мной по электронной почте – посылаете мне конкретное задание с

темой, целью, аудиторией, временными рамками и максимально подробным описанием

ваших ожиданий от проделанной работы. Также вы указываете время, когда мы можем  оговорить все нюансы по телефону, скайпу.

2)     Мы связываемся и обсуждаем черновик статьи. 

3)     Я отправляю вам готовый материал и получаю вознаграждение.

                                      Прайс моих работ:

  • Статья до 3500 символов - 700 руб. -1000 руб. (зависит от срока выполнения).
  • Статья свыше 3500 символов - от 1000 руб.
  • Составление коммерческого предложения - от 6000 руб.
  • Серия из 5 писем - 3500 руб. - 5000 руб.
  • Перевод (английский): 230 руб. за 1 стр. текста (1800 символов).
  • Рерайт 150 руб. за 1000 символов.
  • Настройка рекламной кампании в сети РСЯ в Яндекс.Директ - 4900 руб.
  • Настройка рекламной кампании в Гугл - 4900 руб.
Сделайте шаг к успеху своего бизнеса прямо сейчас! Свяжитесь со мной по адресу [email protected] и получите результат – продающий текст - прямо сегодня!

Татьяна Гредель