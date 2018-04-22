TenzinLhadze

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- Предлагаю избавить вас от постоянной проблемы поиска грамотного надёжного специалиста.
- Качественно выполняю задания и соблюдаю дэдлайны.
- Помогу увеличить прибыль.
1) Вы связываетесь со мной по электронной почте – посылаете мне конкретное задание с
темой, целью, аудиторией, временными рамками и максимально подробным описанием
ваших ожиданий от проделанной работы. Также вы указываете время, когда мы можем оговорить все нюансы по телефону, скайпу.
2) Мы связываемся и обсуждаем черновик статьи.
3) Я отправляю вам готовый материал и получаю вознаграждение.
Прайс моих работ:
- Статья до 3500 символов - 700 руб. -1000 руб. (зависит от срока выполнения).
- Статья свыше 3500 символов - от 1000 руб.
- Составление коммерческого предложения - от 6000 руб.
- Серия из 5 писем - 3500 руб. - 5000 руб.
- Перевод (английский): 230 руб. за 1 стр. текста (1800 символов).
- Рерайт 150 руб. за 1000 символов.
- Настройка рекламной кампании в сети РСЯ в Яндекс.Директ - 4900 руб.
- Настройка рекламной кампании в Гугл - 4900 руб.
Татьяна Гредель
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