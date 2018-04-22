TenzinLhadze

Ищете опытного копирайтера, рерайтера, журналиста, переводчика или менеджера контекстной рекламы? Обращайтесь!

Предлагаю избавить вас от постоянной проблемы поиска грамотного надёжного специалиста.

Качественно выполняю задания и соблюдаю дэдлайны.

Помогу увеличить прибыль.

Как происходит процесс написания материалов?

1) Вы связываетесь со мной по электронной почте – посылаете мне конкретное задание с

темой, целью, аудиторией, временными рамками и максимально подробным описанием

ваших ожиданий от проделанной работы. Также вы указываете время, когда мы можем оговорить все нюансы по телефону, скайпу.

2) Мы связываемся и обсуждаем черновик статьи.

3) Я отправляю вам готовый материал и получаю вознаграждение.

Прайс моих работ:

Статья до 3500 символов - 700 руб. -1000 руб. (зависит от срока выполнения).

Статья свыше 3500 символов - от 1000 руб.

Составление коммерческого предложения - от 6000 руб.

Серия из 5 писем - 3500 руб. - 5000 руб.

Перевод (английский): 230 руб. за 1 стр. текста (1800 символов).

Рерайт 150 руб. за 1000 символов.

Настройка рекламной кампании в сети РСЯ в Яндекс.Директ - 4900 руб.

Настройка рекламной кампании в Гугл - 4900 руб.

Татьяна Гредель