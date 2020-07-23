TeonaGorm

Татьяна Науменко TeonaGorm

 
23 годаУкраина/Черкассы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D художник

2D художник

 

Имеется опыт работы в Черкасском «Дворце молодежи».

Должность: художник-декоратор (создание декораций,афиш, иллюстраций).

 

Образование: Черкасский Художественно-ТехническийКолледж (ЧХТК)

Отделение архитектуры и дизайна, мастер ДПИ  (декоративно-прикладное искусство);

Декоративное искусство, реставрация, иллюстрация.

Среднее-специальное.

Год окончания – 2019.

 

Навыки: умение работать на графическом планшете, базовые знания Adobe Photoshop, владение PAINT Tool Sai,знание академического рисунка и живописи.

Готова работать над интересными проектами, есть опыт работы всоздании анимации, иллюстраций, графических портретов.

Портфолио