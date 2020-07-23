2D художник
2D художник
Имеется опыт работы в Черкасском «Дворце молодежи».
Должность: художник-декоратор (создание декораций,афиш, иллюстраций).
Образование: Черкасский Художественно-ТехническийКолледж (ЧХТК)
Отделение архитектуры и дизайна, мастер ДПИ (декоративно-прикладное искусство);
Декоративное искусство, реставрация, иллюстрация.
Среднее-специальное.
Год окончания – 2019.
Навыки: умение работать на графическом планшете, базовые знания Adobe Photoshop, владение PAINT Tool Sai,знание академического рисунка и живописи.
Готова работать над интересными проектами, есть опыт работы всоздании анимации, иллюстраций, графических портретов.
Портфолио
- Цифровой портрет36 просмотров
- Цифровой портрет48 просмотров
- Цифровая иллюстрация45 просмотров
- Цифровой портрет41 просмотр