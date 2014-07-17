- Работа с текстами:
- Курсовые работы. Имею хорошие знания в таких областях математики:
- Проекты. Владею такими инструментами:
Образование:
Учусь на 4 курсе в ХНУ. Факультет: "Программирования, компьютерных и телекоммуникационных систем". Специальность: "Информатика".
О себе:
Работу стараюсь сделать идеально и в срок. Если не уверен, что у меня не получится, то такую работу брать не буду. Владею слепым десятипальцевым методом набора текста (работу с текстамы виполняю быстро).
Деньги принимаю в webmoney.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Все как и оговаривали - и сроки и качество! Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Своевременная оплата. Рекомендую!
Переводы
1 отзыв
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#307
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