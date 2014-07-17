Образование:

Учусь на 4 курсе в ХНУ. Факультет: "Программирования, компьютерных и телекоммуникационных систем". Специальность: "Информатика".

О себе:

Работу стараюсь сделать идеально и в срок. Если не уверен, что у меня не получится, то такую работу брать не буду. Владею слепым десятипальцевым методом набора текста (работу с текстамы виполняю быстро).

Деньги принимаю в webmoney.