Terenov

Олександр Terenov

 
29 летУкраина/Хмельницкий
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
    Работа с текстами:
  • Рерайтинг
  • Копирайтинг
  • Перевод (языки: украинский, русский, английский)
  • Курсовые работы

      Курсовые работы. Имею хорошие знания в таких областях математики:
  • Економетрика
  • Статистика и теория вероятности
  • Методы оптимизации и исследование операций
  • Системный анализ

      Проекты. Владею такими инструментами:
  • С#
  • С++
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • jQuery
  • Photoshop

    Образование:

    Учусь на 4 курсе в ХНУ. Факультет: "Программирования, компьютерных и телекоммуникационных систем". Специальность: "Информатика".

    О себе:

    Работу стараюсь сделать идеально и в срок. Если не уверен, что у меня не получится, то такую работу брать не буду. Владею слепым десятипальцевым методом набора текста (работу с текстамы виполняю быстро).

    Деньги принимаю в webmoney.

    • JavascriptHTMLCSSjQueryPhotoshop
    Отзывы заказчиков
    Alex_MM
    40 летРоссия
    14 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад
    $5
    10 баллов
    9 лет назад
    Перевести описания с английского на русский
    Все как и оговаривали - и сроки и качество! Рекомендую.
    Приятно было поработать. Своевременная оплата. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    Переводы
    1 отзыв
    от $5
    от 1 дня
    #307
    Нейминг и Слоганы
    нет отзывов
    от $5
    от 1 дня
    #763
    Рефераты, Курсовые и Дипломы
    нет отзывов
    от $10
    от 1 дня
    #1919
    Стихи, Песни и Проза
    нет отзывов
    от $5
    от 1 дня
    #1953
    Редактирование и Корректура
    нет отзывов
    от $5
    от 1 дня
    #4343
    Копирайтинг
    нет отзывов
    от $5
    от 1 дня
    #8684
    Показать все услуги