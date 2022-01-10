Менеджер маркетплейсов

Меня зовут Екатерина и я администратор маркетплейсов! Едва ли у вас есть свободная минута, чтобы выпить кофе Всё время съедает многострадальный маркетплейс. Заполнить карточки товаров, спланировать поставки, проследить за конкурентами…

⠀

Менеджер маркетплейса — вот кто вам нужен. Я подарю вам эту замечательную возможность — глотнуть кофейку и побездельничать.

⠀

Запущу бренд, настрою рекламу, проведу аналитику и аудит продаж. А еще: не упущу из виду конкурентов!