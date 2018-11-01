Работа с текстами. Грамотно, быстро , качественно.
Настоящее имя - Мария, псевдоним Akai Hana ( с японского - Алый цветок) .
Знаю английский, французский , немецкий и японский языки.
Пиши стихи , песни, прозу и статьи. ( примеры стихов http://www.stihi.ru/avtor/mari62)
Работоспособна , трудолюбива, честна , работаю на результат)
Основные темы для работы: искусство, автомобили, рецензии, мотивирующие статьи .
Работаю в строительной фирме ООО " Фиолент" менеджером по работе с клиентами( работаю с 20 апреля 2014 года)
Образование: Искусствовед. Специальность : «Международный художественный бизнес и иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (восточные языки)» Контактная информация :
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Девушка, приносящая боль325 просмотров
- Здравствуй папа.307 просмотров
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$2/час
от $23от 10 дней
нет рейтинга