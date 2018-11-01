Работа с текстами. Грамотно, быстро , качественно.

Настоящее имя - Мария, псевдоним Akai Hana ( с японского - Алый цветок) .

Знаю английский, французский , немецкий и японский языки.

Пиши стихи , песни, прозу и статьи. ( примеры стихов http://www.stihi.ru/avtor/mari62)

Работоспособна , трудолюбива, честна , работаю на результат)

Основные темы для работы: искусство, автомобили, рецензии, мотивирующие статьи .

Работаю в строительной фирме ООО " Фиолент" менеджером по работе с клиентами( работаю с 20 апреля 2014 года)

Образование: Искусствовед. Специальность : «Международный художественный бизнес и иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (восточные языки)» Контактная информация :

[email protected]