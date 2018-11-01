Terishi11

Мария Terishi11

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Работа с текстами. Грамотно, быстро , качественно.

Настоящее имя - Мария, псевдоним Akai Hana ( с японского - Алый цветок) .

Знаю английский, французский , немецкий и японский языки. 

Пиши стихи , песни, прозу и статьи. ( примеры стихов http://www.stihi.ru/avtor/mari62

Работоспособна , трудолюбива, честна , работаю на результат) 

Основные темы для работы: искусство, автомобили, рецензии, мотивирующие статьи .

Работаю в строительной фирме ООО " Фиолент" менеджером по работе с клиентами( работаю с 20 апреля 2014 года) 

Образование: Искусствовед. Специальность : «Международный художественный бизнес и иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (восточные языки)» Контактная информация : 

[email protected] 

Портфолио

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$2/час
от $23от 10 дней
нет рейтинга