Образование высшее:

- Национальный Технический Университет Украины (КПИ)

Языки программирования: PHP, Javascript, HTML, Assembler, С, C++ Builder, Basic, Bash, Perl.

Разработка ПО для ЭВМ: Linux: C GCC, скрипт Bash; DOC: ассемблер Intel8088/86, C; Windows: C++ Builder; Perl, PHP, HTML, Javascript.

- Написания приложений для работы с внешними устройствами.

- Написание систем управления и сбора данных с WEB интерфейсом.

- Мультипотоковое программирование, программирование socket TCP/IP, взаимодействие с БД.

- Написание демонов под Linux.

- Сцепка HTML+Javascript+PHP+MySQL+C; технология JS Remote Script, AJAX, WEB.