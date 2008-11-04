Образование высшее:
- Национальный Технический Университет Украины (КПИ)
Языки программирования: PHP, Javascript, HTML, Assembler, С, C++ Builder, Basic, Bash, Perl.
Разработка ПО для ЭВМ: Linux: C GCC, скрипт Bash; DOC: ассемблер Intel8088/86, C; Windows: C++ Builder; Perl, PHP, HTML, Javascript.
- Написания приложений для работы с внешними устройствами.
- Написание систем управления и сбора данных с WEB интерфейсом.
- Мультипотоковое программирование, программирование socket TCP/IP, взаимодействие с БД.
- Написание демонов под Linux.
- Сцепка HTML+Javascript+PHP+MySQL+C; технология JS Remote Script, AJAX, WEB.