Teror4uks

Павел Teror4uks

 
32 годаРоссия/Пенза
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML-вёрстка: качественно и в срок

- Вёрстка блочная, табличная, смешанная - кроссбраузерность: IE 8+, Firefox, Chome, Safari;

- оформление в CSS;

- Соблюдение стандартов;

- работа с различными CMS;

- знание SQL , C++, Delphi, PHP. Умение разбираться в чужом коде;

- администрирование Windows 2003,2008;

- администрирование Linux(Ubuntu Server);

PHPHTMLCSSDelphiLinuxUbuntuSQL
HTML-верстка
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Наполнение сайтов
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Системы управления (CMS)
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