HTML-вёрстка: качественно и в срок
- Вёрстка блочная, табличная, смешанная - кроссбраузерность: IE 8+, Firefox, Chome, Safari;
- оформление в CSS;
- Соблюдение стандартов;
- работа с различными CMS;
- знание SQL , C++, Delphi, PHP. Умение разбираться в чужом коде;
- администрирование Windows 2003,2008;
- администрирование Linux(Ubuntu Server);
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HTML-верстка
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Наполнение сайтов
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Системы управления (CMS)
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