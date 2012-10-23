Добрый день!
Меня зовут Надежда.
Всегда рада сотрудничать.
Имею высшее экономическое образование.
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Копирайтинг
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