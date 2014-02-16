TerraIncognita

Ольга TerraIncognita

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Переводчик . Английский язык.

Образование:

1991– 1996 Андижанский Государственный педагогический институт языков преподаватель , переводчик английского языка. Факультет английской филологии.

Дополнительное образование:

Андижанский Государственный педагогический институт языков преподаватель русского языка.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2005- 2013-руководитель курсов английского языка и подготовки к школе.

2000- 2005-директор частной фирмы «Denis»,администратор учебного центра.

1998-2000 – переводчик с английского языка при Министерстве внешнеторговых связей.

1996 – 1998 –преподаватель английской фонетики и грамматики Андижанский Государственный педагогический институт языков , кафедра английской грамматики и фонетики.

Другие навыки:

- пользователь ПК: Microsoft, Интернет (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook,)

Личностные качества:

Инициативность, энергичность, коммуникабельность, ответственность, высокая трудоспособность,.

Переводы
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