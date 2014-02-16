Образование:
1991– 1996 Андижанский Государственный педагогический институт языков преподаватель , переводчик английского языка. Факультет английской филологии.
Дополнительное образование:
Андижанский Государственный педагогический институт языков преподаватель русского языка.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2005- 2013-руководитель курсов английского языка и подготовки к школе.
2000- 2005-директор частной фирмы «Denis»,администратор учебного центра.
1998-2000 – переводчик с английского языка при Министерстве внешнеторговых связей.
1996 – 1998 –преподаватель английской фонетики и грамматики Андижанский Государственный педагогический институт языков , кафедра английской грамматики и фонетики.
Другие навыки:
- пользователь ПК: Microsoft, Интернет (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook,)
Личностные качества:
Инициативность, энергичность, коммуникабельность, ответственность, высокая трудоспособность,.