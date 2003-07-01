Михаил Михайличенко Terrible_DreamTerrible_Dream
Проживание Москва
Дом. адрес РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская д. 11, кв.14
Ближайшая станция метро (по отношению к Вашему месту проживания) Тимирязевская
Образование
основное
2010 — Европейский Гуманитарный Институт, Маркетинга, Менеджмента и Предпринимательства, Маркетинг, PR технологии
2006 — Академия Последипломного Образования, Дизайн полиграфической продукции, Дизайнер верстальщик
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Профессиональный опыт
10.2007 - 12.2008 , ЗАО "Спорт-пари"
Специалист по продвижению
- Вывод на рынок новых лотрей (государственная монополия)
- Бизнес с нуля
- Работа с подрядчиками
- Разработка концепции развития
- Разработка креативной концепции
- Разработка программы позиционирования
- Разработка и релаизация плана установки, электронных терминалов. По распространению новых видов электронных лотерей
- Вывод новых продуктв (приём платежей)
- Разработка и релизация концепции представления компании в Интернете (продажи через интернет, спортивный информационный портал на AJAX)
06.2006 - 12.2006 , ЗАО "Bannerville"
Ведущий руководитель проектов
- Разработка презентаций
- Разработка и провидение BTL акций в Интернете
- Разработка концепций для промо-игр в Интернете
- Медиапланирование
- Медийная и контекстная реклама в Интернете
- Интернет PR
- Разработка сайтов
- Размещение и контроль рекламы на федеральном уровне
- Разработка альтернативных способов продвижения в Интернете
- SEO маркетинг
- Вирусный маркетинг (разработка+реализация)
05.2005 - 04.2006 , РУЧУПП «Издательский дом недвижимости»
Продукт менеджер
- Разработка и проведение презентаций
- Медиапланировние
- Дизайн
- Позиционирование печатных изданий
- Копирайтинг
- Разработка программы стимулирования рынка
- Вывод новых продуктов
- Ценообразование
- Анализ конкурентной среды
07.2003 - 06.2006 , ОАО «MI group media»
Менеджер по рекламе и развитию
- Разработка и проведение презентаций
- Дизайн
- Копирайтинг
- Медиапланирование
- Подготовка и проведение маркетинговых исследований
- Разработка и проведение BTL, ATL акций
- Работа с клиентами
- Подготовка и проведение исследований
- Весь спектр медиа услуг
английский: могу проходить интервью
Ключевые навыки
Знание графических пакетов:
- Corel Draw, Corel Photo paint, Corel BRYCE
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe In design.
- Macromedia Flash
- Macromedia Fire Works.
- Sketch Up 3D
Верстка: HTML, CSS, JavaScript.
Web дизайн: Photoshop, Flash другие графические программы.
ОС: DOS, WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP.
Знание MS Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
Outlook Express и множества других программ на уровне продвинутого пользователя.
Также: Web, LAN, Безопасность, создание логотипов, бизнес стилей, презентаций, буклетов, подготовка под печать литографией, разработка упаковки, макеты для размещения на Билл бордах.
Грамотен в психологии, социологии, экономике и бухгалтерии.
Умение управлять и принимать самостоятельные решения. Умение работать по 18-20 часов без выходных.
Работа в коллективе, устранение конфликтов и нахождение компромиссов.
Умение работать и общаться с клиентом на высоком уровне. Быстро обучаем.
Умение начинать с нуля и осваивать новые направления.
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