Работаю командой из 18 человек

Проживание Москва

Дом. адрес РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская д. 11, кв.14

Ближайшая станция метро (по отношению к Вашему месту проживания) Тимирязевская

Образование

основное

2010 — Европейский Гуманитарный Институт, Маркетинга, Менеджмента и Предпринимательства, Маркетинг, PR технологии

2006 — Академия Последипломного Образования, Дизайн полиграфической продукции, Дизайнер верстальщик

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Профессиональный опыт

10.2007 - 12.2008 , ЗАО "Спорт-пари"

Специалист по продвижению

- Вывод на рынок новых лотрей (государственная монополия)

- Бизнес с нуля

- Работа с подрядчиками

- Разработка концепции развития

- Разработка креативной концепции

- Разработка программы позиционирования

- Разработка и релаизация плана установки, электронных терминалов. По распространению новых видов электронных лотерей

- Вывод новых продуктв (приём платежей)

- Разработка и релизация концепции представления компании в Интернете (продажи через интернет, спортивный информационный портал на AJAX)

06.2006 - 12.2006 , ЗАО "Bannerville"

Ведущий руководитель проектов

- Разработка презентаций

- Разработка и провидение BTL акций в Интернете

- Разработка концепций для промо-игр в Интернете

- Медиапланирование

- Медийная и контекстная реклама в Интернете

- Интернет PR

- Разработка сайтов

- Размещение и контроль рекламы на федеральном уровне

- Разработка альтернативных способов продвижения в Интернете

- SEO маркетинг

- Вирусный маркетинг (разработка+реализация)

05.2005 - 04.2006 , РУЧУПП «Издательский дом недвижимости»

Продукт менеджер

- Разработка и проведение презентаций

- Медиапланировние

- Дизайн

- Позиционирование печатных изданий

- Копирайтинг

- Разработка программы стимулирования рынка

- Вывод новых продуктов

- Ценообразование

- Анализ конкурентной среды

07.2003 - 06.2006 , ОАО «MI group media»

Менеджер по рекламе и развитию

- Разработка и проведение презентаций

- Дизайн

- Копирайтинг

- Медиапланирование

- Подготовка и проведение маркетинговых исследований

- Разработка и проведение BTL, ATL акций

- Работа с клиентами

- Подготовка и проведение исследований

- Весь спектр медиа услуг

английский: могу проходить интервью

Ключевые навыки

Знание графических пакетов:

- Corel Draw, Corel Photo paint, Corel BRYCE

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe In design.

- Macromedia Flash

- Macromedia Fire Works.

- Sketch Up 3D

Верстка: HTML, CSS, JavaScript.

Web дизайн: Photoshop, Flash другие графические программы.

ОС: DOS, WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP.

Знание MS Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,

Outlook Express и множества других программ на уровне продвинутого пользователя.

Также: Web, LAN, Безопасность, создание логотипов, бизнес стилей, презентаций, буклетов, подготовка под печать литографией, разработка упаковки, макеты для размещения на Билл бордах.

Грамотен в психологии, социологии, экономике и бухгалтерии.

Умение управлять и принимать самостоятельные решения. Умение работать по 18-20 часов без выходных.

Работа в коллективе, устранение конфликтов и нахождение компромиссов.

Умение работать и общаться с клиентом на высоком уровне. Быстро обучаем.

Умение начинать с нуля и осваивать новые направления.