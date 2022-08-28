Режиссёр монтажа\стример.

Приветствую! Меня зовут Роман и я занимаюсь монтажом видео больше 5 лет, работая в одном из ведущих частных телеканалов страны. Опыт работы с передачами от новостных и информационных до дискуссионных и развлекательных, а передач для детей. Учувствовал в создании проектов номинированных в конкурсе "ТЭФИ" и в данный момент занимаюсь созданием различных промо-роликов выходящих в сетке эфира с использованием как живых съемок, так и графики. ﻿

Примеры работ можно встретить тут: https://www.penzainform.ru/television/

Так же уже больше года веду собственный Twitch-канал\группу VK игровой тематики. Проведение стримов\конкурсов среди подписчиков\написание обзорных текстов о пройденных проектах. Игровой опыт больше 20 лет. И если вам нужен монтажер\автор подобной темы - вы по адресу.