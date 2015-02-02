:D Не люблю стандартные резюме

Я студентка 3-ого курса заочного отделения факультета журналистики. За время учебы в институте освоила работу с суфлером, понимание профессиональной ответственности и долга журналиста.

Мне довелось поработать около года в качестве арт-директора кафе-бара . Помимо стандартных обязанностей, я писала копирайтинги и оригинальный текст (сообщающий о нашем заведении и текущих мероприятиях так,чтобы слушатель заинтересовался и непременно посетил наше заведение,да еще и прихватил с собой платежеспособных приятелей),который использовался в качестве новостной сводки два раза в неделю . Я устраивала необычные мастер-классы для детей и родителей, нередко самой приходилось занимать детей выдуманной на ходу игрой ( конечно,вложить в их незрелые головы правильные нравственные принципы мне не удалось , но отговорить одного мальчишку от того, что "иметь друзей сосвсем необязательно и вообще они мне не нужны, я хочу драться !" не знаю как,но сумела).

Успела пройти стажировку в качестве корреспондетна World Fashion Channel

Работа интересна любая и в преимущстве творческая, где можно как следует проявить свое красноречие

Условия обговариваются отдельно

общаюсь по адресу [email protected]

спасибо за внимание!