Terss

Стас Terss

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей