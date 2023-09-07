- $350Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $2000
Требуется разработать веб-приложение на платформе Telegram для продажи и управления прокси-серверами. Приложение должно быть интегрировано с существующим сайтом и предоставлять пользователям возможность выбора и покупки прокси-серверов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $100
Требуется разместить сайт на OVH хостинге. Необходимо подключить домен и установить SSL-сертификат для обеспечения безопасности. Ожидаются навыки в веб-программировании и опыт работы с OVH.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $600
Ищется специалист для полного ведения YouTube канала по новостям Украины. Необходимы навыки создания контент-плана, продюсирования видео и взаимодействия с подписчиками. Требуется опыт работы с YouTube, креативность и знание программ для монтажа, таких как Adobe Premiere Pro.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Разработка веб-сайта для продажи прокси-серверов с удобной платформой для выбора и заказа. Сайт должен включать адаптивный дизайн, функционал для регистрации пользователей, систему фильтрации прокси, личный кабинет и административную панель. Используемые технологии: Python (Django), PostgreSQL, HTML5, CSS3, JavaScript.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 года назад