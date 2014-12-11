Нужно настроить Windows server 2012 r2 что бы он не перезагружался когда ему даешь большую нагрузку. Перезагружается не сам сервер, а именно Windows. Пишите цену и сроки
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача настроить SMTP сервер на VPS, а точнее обучить настраивать SMTP сервера. Обязательно, в итоге, письма должны попадать во входящие. Рассылка массовая. пишите цену и скайпСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) чекер прокси, скрипт должен с определенного txt на сервере брать прокси, и проверять, разделяя их на Прозрачные / Анонимные / Элитные / HTTP / SOCS 4 / SOCS 5 (в разные файлы, имена и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
10 текстов которые описывают и рекламируют услугу, по 500 символов без стоп слов, список слов предоставлю. Подробное тз потенциальному исполнителю. указывайте скайп для быстрой связиКопирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать темы писем до 50 символов всего около ~100 тем ( задание на 2000 символов), креативные и оригинальные на тему добавления товаров на сайт. Пример как бы вы написали тему письма можете оставлять в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно составить 3 емейл предложения по 1000 символов (без пробелов), тематика – услуги, обязательно оформить каждый текст в виде емейл письма, с разным html кодом, разного текстового содержания, но одна и та же услуга. Подать ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скприпт который будет рассылать личные сообщенияЗакрыт8 лет назад
Нужна программа для совершение емейл рассылок, имитация кликов в браузере в фоновом режиме.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно написать авторегистратор, сайт сообщу исполнителям.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, Есть личный сервер. нужно настроить nginx сервер, что бы он не падал при множестве обращений на него, на сервере размещены картинки, их нужно в множество потоков их качать, но сервер от этого отваливается или банит. пишите цену и ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно доработать уже существующий модуль или написать новый модуль, который будет импортировать товары в yml формате, товаров 200-500 тысяч, нужно что бы в каждом товаре был isbn в таком же теге, описание полное ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно написать текст для портала одежды, http://teslastyle.ru/ на главную и на странички в подвале, на главную 5-7 ключевых слов, уникальность не меньше 90% по Адвего, длинна 4000 символов, все остальные по 2000 символовКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать по 6 иконок на главные категории, тематика одежда текстиль и т.д. для сайта 5-90.ru 6 черно-белых, больше серых, как карикатуры, они должны быть веселыми и запоминающимися. и 6 точно таких же только цветных пишите цены, сроки ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать 6 иконок на категории, тематика одежда текстиль и т.д.Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, opencart много посылает запросов в базу и ложит сервер. Пишите цены и сроки, и сразу пишите свой скайп для быстрой связиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, есть сайт на Opencart, загрузили 20тыс товаров начал ложиться, нужно посмотреть что с ним не так, и исправить это.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужны уникальные тексты, не менее 95% по адвего, тематики разные, работа регулярная, так же нужно вставлять 3-5 ключевых слов, по теме.Копирайтинг57 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте, сайт сравнение цен, на котором планируется 10-15 миллионов товаров, 500тыс посетителей в мес. Главные требования что бы сайт был очень быстрый, с минимальными характеристиками сервера.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна программа которая будет отправлять емейл письм .Закрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно создать cms с нуля для новостного портала(или переделать какую-то)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад