TeslaCo

Алексей Сердюк TeslaCo

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать уникальные тексты
Заказчик ставит четкую задачу, быстро проверяет и так же быстро оплачивает работу. Рекомендую!
Очень крутой копирайтер, авторские и креативные статьи, очень понравилось!
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