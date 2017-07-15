TeslaWhiteMsk

Илья Егоров TeslaWhiteMsk

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Егоров Илья Игоревич 22 года 

-Журналист Интернет-СМИ "СЕЛФИ" (1 год) 

-Видеоблогер (3 года стажа) 

-Выпускник МПГУ по специальности "Психология и социальная педагогика" 

Выполняю следующие виды работ: 

Текст: 

-Контент-менеджмент игровых и околоблогерских сайтов 

-Расшифровка (перевод в текст) аудио и видеозаписей 

-Написание продающего текста ( придерживаюсь принципов инфостиля Ильяхова) 

-Написание сценария и монтажного листа к видеоролику 

Аудио/Видео 

-Смонтирую ваши влоги и другие видеоролики! =) 

-Непрофессиональная озвучка (Имеется дефект речи: картавость), имеется морфер (преобразователь) голоса. 

Разработка игр 

-Тестирование игр (QA) 