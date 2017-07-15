TeslaWhiteMsk

Егоров Илья Игоревич 22 года
-Журналист Интернет-СМИ "СЕЛФИ" (1 год)
-Видеоблогер (3 года стажа)
-Выпускник МПГУ по специальности "Психология и социальная педагогика"
Выполняю следующие виды работ:
Текст:
-Контент-менеджмент игровых и околоблогерских сайтов
-Расшифровка (перевод в текст) аудио и видеозаписей
-Написание продающего текста ( придерживаюсь принципов инфостиля Ильяхова)
-Написание сценария и монтажного листа к видеоролику
Аудио/Видео
-Смонтирую ваши влоги и другие видеоролики! =)
-Непрофессиональная озвучка (Имеется дефект речи: картавость), имеется морфер (преобразователь) голоса.
Разработка игр
-Тестирование игр (QA)
Действие аккаунта приостановлено!