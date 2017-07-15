TeslaWhiteMsk

Егоров Илья Игоревич 22 года

-Журналист Интернет-СМИ "СЕЛФИ" (1 год)

-Видеоблогер (3 года стажа)

-Выпускник МПГУ по специальности "Психология и социальная педагогика"

Выполняю следующие виды работ:

Текст:

-Контент-менеджмент игровых и околоблогерских сайтов

-Расшифровка (перевод в текст) аудио и видеозаписей

-Написание продающего текста ( придерживаюсь принципов инфостиля Ильяхова)

-Написание сценария и монтажного листа к видеоролику

Аудио/Видео

-Смонтирую ваши влоги и другие видеоролики! =)

-Непрофессиональная озвучка (Имеется дефект речи: картавость), имеется морфер (преобразователь) голоса.

Разработка игр

-Тестирование игр (QA)