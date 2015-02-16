TesseractArt

ВИДЫ РАБОТ И ЦЕНЫ:

• Landing Page: 50–200$

• Сайт (главная): 50–100$

• Сайт (внутренние): 10–20$

• Интернет — магазин: 100–250$

• Баннер: 5–20$

• Логотип: 20–50$

• Оформление ВКонаткте: 20–40$

• Визитки: 10–15$

• Дизайн билборда: 40–80$

• Обработка фотографий: 5–30$

• Дизайн обложек CD/DVD: 25–50$

За комплексные заказы и постоянным заказчикам СКИДКИ до 40%!

СРОКИ:

Landing Page: 2–4 дня.

Оформление ВКонаткте: 3–6 часов.

Сайт (главная): 1 день.

Логотип – 1–3 дня.

Баннер: 1–2 дня.

СХЕМА РАБОТЫ:

• Обсуждение технического задания (ТЗ)

• Создание макета 50%

• Предоплата 30–50%

• Доработка макета 100%

• Оплата

• Передача исходников PSD