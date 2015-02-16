TesseractArt

ВИДЫ РАБОТ И ЦЕНЫ:
• Landing Page: 50–200$
• Сайт (главная): 50–100$
• Сайт (внутренние): 10–20$
• Интернет — магазин: 100–250$
• Баннер: 5–20$
• Логотип: 20–50$
• Оформление ВКонаткте: 20–40$
• Визитки: 10–15$
• Дизайн билборда: 40–80$
• Обработка фотографий: 5–30$
• Дизайн обложек CD/DVD: 25–50$
За комплексные заказы и постоянным заказчикам СКИДКИ до 40%!
СРОКИ:
Landing Page: 2–4 дня.
Оформление ВКонаткте: 3–6 часов.
Сайт (главная): 1 день.
Логотип – 1–3 дня.
Баннер: 1–2 дня.
СХЕМА РАБОТЫ:
• Обсуждение технического задания (ТЗ)
• Создание макета 50%
• Предоплата 30–50%
• Доработка макета 100%
• Оплата
• Передача исходников PSD