Tetiana1603

Професійне виконання завдань у короткі терміни

Досвід Роботи

1. Вчитель польскої мови, перекладач з польскої, української,російської та англійської мов (2020-сьогодні)

2. Заступник головного менеджера.

Головне завдання: Виконання дій, спрямованих на розпізнання потенціалу залучення нових партнерів.

Фірма: Orzełek, Жешув, Польща.

(2020- ……. )

Освіта і Кваліфікації

Магістр

Варшавська Школа Економіки, Варшава

Спеціальність «Управління е-фірмою» (2021- ……)

Бакалавр

Краківський Економічний Університет, Краків

Спеціальність «Управління фірмою» (2018-2021)

Середня Освіта

Українсько-Американський ліцей (2015-2018)

Навички та вміння:

1. Проведення переговорів з перекладом на польську, українську або російську мову.

2. Створення логотипів, дизайнів для сайтів;

3. Розроблення воронки продажу;

4. Переклад сайтів, книжок, документів;

5. Створення бізнес плану для бізнесу;

6. Розроблення франшизного проекту;

7. Підключення реклами на фейсбуці і Гугл.