Tetiana1603

Досвід Роботи
1. Вчитель польскої мови, перекладач з польскої, української,російської та англійської мов (2020-сьогодні)
2. Заступник головного менеджера.
Головне завдання: Виконання дій, спрямованих на розпізнання потенціалу залучення нових партнерів.
Фірма: Orzełek, Жешув, Польща.
(2020- ……. )
Освіта і Кваліфікації
Магістр
Варшавська Школа Економіки, Варшава
Спеціальність «Управління е-фірмою» (2021- ……)
Бакалавр
Краківський Економічний Університет, Краків
Спеціальність «Управління фірмою» (2018-2021)
Середня Освіта
Українсько-Американський ліцей (2015-2018)
Навички та вміння:
1. Проведення переговорів з перекладом на польську, українську або російську мову.
2. Створення логотипів, дизайнів для сайтів;
3. Розроблення воронки продажу;
4. Переклад сайтів, книжок, документів;
5. Створення бізнес плану для бізнесу;
6. Розроблення франшизного проекту;
7. Підключення реклами на фейсбуці і Гугл.