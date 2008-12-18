Стаж работы более 12-ти лет. Последнее место работы-компания "Меркатор" - лидер в производстве корпоративного видео и средств отображения информации.

Полный цикл производства видеопродукции (проработка сценария, постановка съёмок, монтаж, постпродакшн, и т.д.)

Производство рекламных видеороликов любой сложности, телепрограмм, представительских фильмов, корпоративных фильмов (режиссёр, монтажёр, оператор компьютерной графики, компоузер). Производство телесериала (режиссёр монтажа, монтажёр, дизайн титров). Производство документальных фильмов.

Разработка ПО системы оперативного отображения информации.

При подготовке и проведении Парламентских выборов 2007 года работал на должности главного конструктора системы отображения хода голосования «StatViz: Выборы 2007» в сотрудничестве с компанией «АстроКом» на уровне ЦИК России.

Всего мной лично, либо при моем участии реализовано более 100 проектов различной сложности.