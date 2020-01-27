Легпромэкспо﻿ Официальный сайт Федеральной оптовой ярмарки "Текстильлегпром". Ведущая отраслевая выставка, на которой представлены товары лёгкой промышленности более чем из 30 стран мира. Одежда для взрослых и детей, женское, мужское и постельное бельё, фурнитура и трикотаж, купальники и головные уборы, а также салон швейных машин и оборудования. Познавательные семинары и конференции, конкурсы, выставки и показы новых коллекций! Важнейшее мероприятие текстильной промышленности проходит с 1993 года на ВДНХ.