TextSvitlana1

Допоможу вам якісно перекласти любий текст на трьох мовах: - українська мова, - русский язык, - čeština ( чеська)

Привіт, я - Світлана

. Мені 19 років. Не дивлячись на свій вік, я відповідальна та працьовита дівчина . На даний момент працюю в Чехії. Маю чеського хлопця, тому чеську мову також знаю ідеально, про запас завжди під рукою маю «носія» мови. Також у вийнятку може бути переклад текстів чесько- англійський, англійсько-чеський( не великий об’єм )

В спілкуванні я приємна та толерантна.

Тому буду Рада любій співпраці