Texto-belissimo

Тонкий и творческий подход к созданию литературных шедевров :)

Занимаюсь созданием текстов в широком тематическом диапазоне, но, в силу моих базовых высших образований, предпочтительная область - медицина, психология, гуманитарные дисциплины. Писать мне нравится, нравится увлекаться темой текста и тщательно прорисовывать детали творения.

В процессе получения заказа я подробно выясняю пожелания клиента и общую идею проекта, чтобы максимально удовлетворить те потребности, которые есть у заказчика. В качестве проверки моего уровня написания текстов, исполнительности и каких-либо других важных характеристик, предлагаю тестовый вариант создания статьи для потенциального партнера.