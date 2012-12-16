1983 - 1989 гг. - Харьковский медицинский институт. Лечебный факультет. Врач.
Высшая категория по управлению в охране здоровья, первая категория по травматологии и ортопедии, сертификат по УЗИ диагностике, рефлексотерапии.
В копирайтинге 3 года. Сбежал с free-lance.ru после известных событий.
Предлагаю тексты для сайтов любой сложности на темы, связанные с медициной, модерацию форумов с ответами на вопросы, ведение блогов и другое. Все, что касается здоровья и болезней.
Пишу для людей и врачей- профессионалов. Любая область медицинских знаний (тема статьи) по желанию заказчика раскрывается на уровне понятном ребенку, удовлетворяет продвинутого больного или соответствует уровню специалистов.
Портфолио: http://tezska.blogspot.com/
Блог в ЖЖ: http://tezska1.livejournal.com/