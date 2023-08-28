Опыт работы

Привет! Я UX/UI дизайнер, специализирующийся на разработке понятных и полезных интерфейсов с 4-летним опытом работы. Продвинутый пользователь Figma и XD. Имею большой опыт в разработке и редизайна веб-проектов и мобильных приложений.

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Компания: NDA (UX/UI Designer)

Дата: Март 2022 - Сейчас

- Анализ существующих интерфейсов и выявление проблем юзабилити, подготовка рекомендаций по улучшению на основе лучших практик и принципов UX.

- Общение с командой разработчиков, понимание потребностей бизнеса, составление технического задания, предложение лучших из современных UX/UI-решений;

- Взаимодействие с разработчиками, помощь в подготовке дизайн-макета (HTML, CSS)

- Кликабельные прототипы, анимация пользовательского интерфейса;

- Подготовка всех активов;

- Поддержание и обновление дизайна, улучшение пользовательского опыта.

- User Reseacher;

- Юзабилити-тестирование;

- Wireframe;

- Прототипирование.

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Компания: Inmost (мобильный UX/UI-дизайнер)

Дата: Март 2022 - Сейчас (частичная занятость)

- UX и UI дизайн мобильных приложений;

- Прототипирование, создание wire-frames, диаграмм навигационных потоков;

- Кликабельные прототипы, анимация пользовательского интерфейса;

- UX-исследования

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Компания: React team (UX/UI Designer)

Дата: Октябрь 2020 - Март 2022

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Компания: Freelancey (UX/UI Designer)

Дата: Сентябрь 2019 - Март 2022

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Дизайн-образование:

Компания: Source IT (UX/UI Designer)