Привет! Я UX/UI дизайнер, специализирующийся на разработке понятных и полезных интерфейсов с 4-летним опытом работы. Продвинутый пользователь Figma и XD. Имею большой опыт в разработке и редизайна веб-проектов и мобильных приложений.
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Компания: NDA (UX/UI Designer)
Дата: Март 2022 - Сейчас
- Анализ существующих интерфейсов и выявление проблем юзабилити, подготовка рекомендаций по улучшению на основе лучших практик и принципов UX.
- Общение с командой разработчиков, понимание потребностей бизнеса, составление технического задания, предложение лучших из современных UX/UI-решений;
- Взаимодействие с разработчиками, помощь в подготовке дизайн-макета (HTML, CSS)
- Кликабельные прототипы, анимация пользовательского интерфейса;
- Подготовка всех активов;
- Поддержание и обновление дизайна, улучшение пользовательского опыта.
- User Reseacher;
- Юзабилити-тестирование;
- Wireframe;
- Прототипирование.
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Компания: Inmost (мобильный UX/UI-дизайнер)
Дата: Март 2022 - Сейчас (частичная занятость)
- UX и UI дизайн мобильных приложений;
- Прототипирование, создание wire-frames, диаграмм навигационных потоков;
- Кликабельные прототипы, анимация пользовательского интерфейса;
- UX-исследования
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Компания: React team (UX/UI Designer)
Дата: Октябрь 2020 - Март 2022
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Компания: Freelancey (UX/UI Designer)
Дата: Сентябрь 2019 - Март 2022
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Дизайн-образование:
Компания: Source IT (UX/UI Designer)
Портфолио
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