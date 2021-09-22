Thaiman2006

Массажистки Тайские Thaiman2006Thaiman2006
#Тайский массаж#Тайские массажистки#
Русско - тайская семья будет рада партнерам и сотрудничеству.
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ТАЙСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИИ И СНГ !
Наши клиенты салоны тайского массажа в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Екатеринбурге, Череповце, Волгограде и десятках городов России, Украины и
Казахстана !
Сопровождение на деловых встречах. Перевод на тайский и английский.
Поиск товаров на тайском рынке.
Любая помощь в Тае. Визы, проблемы с законодательством, полицией,арендой и
покупкой недвижимости, переводом, трансфером , арендой авто с водителем и
многое другое .
- Проведение переговоров от Вашего имени с поставщиками и партнерами в Таиланде .
- Помощь в составлении и заключении договоров и контрактов
- Контроль качества отгружаемых в Ваш адрес товаров
- Контроль соблюдения сроков отгрузки товаров в Ваш адрес
- Решение любых спорных вопросов.
- Контроль загрузки контейнера
- Контроль правильности заполнения всех сопроводительных документов на отправляемый груз (правильность
указания веса, и т.п.) дабы у Вас не было никаких проблем с таможней
О нас на Фейсбук здесь : AushaShop
Жена успешно занимается тайскими БАДами, лечебными грибами и товарами для
массажа.
+ подбор массажистов для работы в России !
Рассмотрим любые реальные интересные предложения !
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