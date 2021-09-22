Thaiman2006

Тайские массажистки. Подбор мастеров и другие услуги в Таиланде !

#Тайский массаж#Тайские массажистки#

Русско - тайская семья будет рада партнерам и сотрудничеству.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ТАЙСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИИ И СНГ ! Наши клиенты салоны тайского массажа в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Череповце, Волгограде и десятках городов России, Украины и Казахстана ! Сопровождение на деловых встречах. Перевод на тайский и английский. Поиск товаров на тайском рынке. Любая помощь в Тае. Визы, проблемы с законодательством, полицией,арендой и покупкой недвижимости, переводом, трансфером , арендой авто с водителем и многое другое . Поиск поставщиков любых товаров и продуктов питания из Таиланда.

Проведение переговоров от Вашего имени с поставщиками и партнерами в Таиланде .

Помощь в составлении и заключении договоров и контрактов

Контроль качества отгружаемых в Ваш адрес товаров

Контроль соблюдения сроков отгрузки товаров в Ваш адрес

Решение любых спорных вопросов.

Контроль загрузки контейнера

Контроль правильности заполнения всех сопроводительных документов на отправляемый груз (правильность указания веса, и т.п.) дабы у Вас не было никаких проблем с таможней

О нас на Фейсбук здесь : AushaShop

Жена успешно занимается тайскими БАДами, лечебными грибами и товарами для

массажа.

+ подбор массажистов для работы в России !

Рассмотрим любые реальные интересные предложения !