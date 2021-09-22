Thaiman2006

Массажистки Тайские Thaiman2006

 
49 летТаиланд/Паттайя
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Тайские массажистки. Подбор мастеров и другие услуги в Таиланде !

#Тайский массаж#Тайские массажистки#

Русско - тайская семья будет рада партнерам и сотрудничеству.

  • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ТАЙСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИИ И СНГ !

    Наши клиенты салоны тайского массажа в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,

    Екатеринбурге, Череповце, Волгограде и десятках городов России, Украины и

    Казахстана !

    Сопровождение на деловых встречах. Перевод на тайский и английский.

    Поиск товаров на тайском рынке.

    Любая помощь в Тае. Визы, проблемы с законодательством, полицией,арендой и

    покупкой недвижимости, переводом, трансфером , арендой авто с водителем и

    многое другое .

    Поиск поставщиков любых товаров и продуктов питания из Таиланда.
  • Проведение переговоров от Вашего имени с поставщиками и партнерами в Таиланде .
  • Помощь в составлении и заключении договоров и контрактов
  • Контроль качества отгружаемых в Ваш адрес товаров
  • Контроль соблюдения сроков отгрузки товаров в Ваш адрес
  • Решение любых спорных вопросов.
  • Контроль загрузки контейнера
  • Контроль правильности заполнения всех сопроводительных документов на отправляемый груз (правильность

    указания веса, и т.п.) дабы у Вас не было никаких проблем с таможней

   С нами работают лучшие юристы и адвокаты Таиланда.

О нас на Фейсбук здесь : AushaShop

Жена успешно занимается тайскими БАДами, лечебными грибами и товарами для

массажа.

+ подбор массажистов для работы в России !

Рассмотрим любые реальные интересные предложения !

Пожалуйста пишите на почту. Мой русский номер не работает !  