TheAlfotsef1

Веб-дизайн

Всем привет! Меня зовут Алексей. Я веб-дизайнер. Всегда слежу за трендами в дизайне, постоянно совершенствую свои навыки чтобы стать еще лучше. Моя цель сделать качественный, современный, а главное продуманный дизайн для вашего бизнеса. Во время работы умею слушать и слышать заказчика, внимателен к мелочам. Работаю по ТЗ и примерам работ. Учту любые Ваши пожелания.

Мои навыки:

Уверенный пользователь Figma, Adobe Photoshop, Illustrator;

Понимание принципов UI/UX;

Аккуратность, внимание к мелочам, креативность.