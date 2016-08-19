TheChemodan

$10
Необходимо с с использованием библиотеки http://highcharts.com написать следующую диаграмму http://joxi.ru/E2pWzpNiBzBZGm
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо с с использованием библиотеки http://highcharts.com написать следующую диаграмму http://joxi.ru/E2pWzpNiBzBZGm
Нужно сделать простую диаграмму с использованием библиотеки highcharts.com. Скриншот диаграммы joxi.ru/E2pWzpNiBzBZGm Исполнителю будет предоставлен макет диаграммы в PSD. Бюджет небольшой, задание простое. Поэтому откликайтесь только те, кто имеет опыт ...