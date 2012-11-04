Веб разработчик- PHP (5.4), JS, jQuery, DBs(Sql, noSql), Highload

Обычно работаю над системами с высокими нагрузками, требованиями и интересными решениями. НЕ РАБОТАЮ С ЦМС- не люблю гавнокод!. Разрабатываю системы с нуля а так-же осуществляю поддержку систем/сайтов. Советую/устанавливаю Сервера под линукс. Аудит кода. Работаю с самыми современными технологиями и нахожу cпособы решения сложных задач.

Технологии, тэги:

PHP(>5.3, 5.4), C, C++, Shell, Bash, Javascript, jQuery, Mysql, PostgreSql, MsSql, MongoDB, Redis, Memcached, Highload, HTML, Optimization, AJAX, Json, XML, REST, API, Linux, Server, Debian, Ubuntu, Symfony, Zend, Framework, Unit testing, Revision, Refactoring