Александр TheCodeKitchenTheCodeKitchen
34 годаМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Веб разработчик- PHP (5.4), JS, jQuery, DBs(Sql, noSql), Highload
Обычно работаю над системами с высокими нагрузками, требованиями и интересными решениями. НЕ РАБОТАЮ С ЦМС- не люблю гавнокод!. Разрабатываю системы с нуля а так-же осуществляю поддержку систем/сайтов. Советую/устанавливаю Сервера под линукс. Аудит кода. Работаю с самыми современными технологиями и нахожу cпособы решения сложных задач.
Технологии, тэги:
PHP(>5.3, 5.4), C, C++, Shell, Bash, Javascript, jQuery, Mysql, PostgreSql, MsSql, MongoDB, Redis, Memcached, Highload, HTML, Optimization, AJAX, Json, XML, REST, API, Linux, Server, Debian, Ubuntu, Symfony, Zend, Framework, Unit testing, Revision, Refactoring
Управление проектами
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от 2 дней
#518
Системное программирование
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от 1 дня
#614
Базы данных
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от $50
от 1 дня
#890
Прикладное ПО
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от $30
#1125
Веб-программирование
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от $10
#3546