TheEkaterina

Делаю качественный и динамичный монтаж

Обрабатываю видео любой сложности.

- записи конференций

- свадьбы, дни рождения

- персональный блог

- семейные поездки

Почему вам выгодно сотрудничать со мной?

- выполнение работы в короткие сроки, что никак не влияет на качество

- не высокие цены за ролик

- работа выполнена со вкусом. Многие считают хорошим видео слайдшоу накаченных фото из интернета под известную музыку, я же думаю, что вы и ваша компания заслуживаете ролик, который будет привлекать новых зрителей и клиентов.

В тематике создания видео уже 4 года, но постоянно нахожу что-то новое, развиваюсь и учусь. Могу так же вести ваш YouTube канал, помочь с продвижением.

В зависимости от ситуации, могу не только обработать, но и создать видео с нуля.

Работаю по 50% предоплате, (принимаю qiwi, webmoney, сбербанк и др. ),далее я вам отправляю видеоролик с водяным знаком "демо-версия", и после 100% оплаты вы получаете готовую работу.

Надеюсь мы с вами сработаемся и найдем общий язык. Всегда буду рада помочь, в осуществлении ваших задач!