TheKirill

Кирилл TheKirill

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Работы с трастом сайта
Исполнитель просто куда-то пропал, на повторные сообщения, я ответа так и не получил, в пустую ушло 10 дней.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2282