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Кирилл
TheKirill
TheKirill
43 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Иванов
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
66 отзывов
$10
0 баллов
14 лет назад
Работы с трастом сайта
Исполнитель просто куда-то пропал, на повторные сообщения, я ответа так и не получил, в пустую ушло 10 дней.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2282
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