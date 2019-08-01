Дизайн современных сайтов
Привет, меня зовут Вадим.
Я специализируюсь на концепции, дизайне и разработке эффективных веб-ресурсов.
В мою работу входит:
- Исследование проблемы
- Формулировка целей и задач
- Концепция юзабилити
- Прототипирование
- Собственно дизайн
Основные направления:
- Веб-дизайн
- Landing Page
- Редизайн всего сайта или отдельных страниц
Инструменты:
Photoshop, Figma
Работаю по предоплате или через безопасную сделку.
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Телеграм: @TheLSMJob
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный собеседник. Всегда на связи, готов ответить на любой вопрос. Оплата мгновенная. Спасибо. Надеюсь, еще поработаем)