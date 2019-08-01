TheLSM

Вадим TheLSM

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн современных сайтов

Привет, меня зовут Вадим.

Я специализируюсь на концепции, дизайне и разработке эффективных веб-ресурсов. 

В мою работу входит: 

  • Исследование проблемы
  • Формулировка целей и задач
  • Концепция юзабилити
  • Прототипирование
  • Собственно дизайн
Примеры моих работ в портфолио.

Основные направления:

- Веб-дизайн

- Landing Page

- Редизайн всего сайта или отдельных страниц

Инструменты:

Photoshop, Figma

Работаю по предоплате или через безопасную сделку.

Мои контакты: 

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/id75240399

Телеграм: @TheLSMJob

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Нужно делать колаж макет для портфолио
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик и приятный собеседник. Всегда на связи, готов ответить на любой вопрос. Оплата мгновенная. Спасибо. Надеюсь, еще поработаем)
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