Переводчик

Опыт работы — 4 года 6 месяцев

Июнь 2018 — настоящее время

ПРОМЕТ

Россия, www.safe.ru

Устный переводчик, Специалист по закупкам

Осуществляю устный перевод технической терминологии, работая с португальскими и чешскими

представителями, а также выполняю закупку необходимого оборудования для производства

Сентябрь 2015 — Май 2018

ЧУДО "Инколинк"

Тульская область, http://incolink.ru/

Преподаватель, переводчик

Осуществляю обучение как детей, так и работников предприятий с различным уровнем языка, помимо

этого осуществляю переводческие функции, выполняя переводы с английского и на английский на

различные темы и сферы деятельности, работая с зарубежными партнерами (Китай, Португалия)

Август 2017 — Октябрь 2017

ООО "ГК Кволити"

Тульская область, www.quality-pro.ru/

Переводчик

Осуществлял устный перевод технической терминологии, работая с китайскими представителями

компании "Bosida"

Образование Высшее

2010 Тульский государственный университет, Тула

Гуманитарный, Лингвистика, перевод и переводоведение

Повышение квалификации, курсы

2014 English for everyday use

Резюме обновлено 28 сентября 2019 в 22:55

St. Clare's Oxord