Опыт работы — 4 года 6 месяцев
Июнь 2018 — настоящее время
ПРОМЕТ
Россия, www.safe.ru
Устный переводчик, Специалист по закупкам
Осуществляю устный перевод технической терминологии, работая с португальскими и чешскими
представителями, а также выполняю закупку необходимого оборудования для производства
Сентябрь 2015 — Май 2018
ЧУДО "Инколинк"
Тульская область, http://incolink.ru/
Преподаватель, переводчик
Осуществляю обучение как детей, так и работников предприятий с различным уровнем языка, помимо
этого осуществляю переводческие функции, выполняя переводы с английского и на английский на
различные темы и сферы деятельности, работая с зарубежными партнерами (Китай, Португалия)
Август 2017 — Октябрь 2017
ООО "ГК Кволити"
Тульская область, www.quality-pro.ru/
Переводчик
Осуществлял устный перевод технической терминологии, работая с китайскими представителями
компании "Bosida"
Образование Высшее
2010 Тульский государственный университет, Тула
Гуманитарный, Лингвистика, перевод и переводоведение
Повышение квалификации, курсы
2014 English for everyday use
Резюме обновлено 28 сентября 2019 в 22:55
St. Clare's Oxord