Привет!
Меня зовут Данил. Я работаю в сфере WebDesign и создаю дизайны Landing Page. Готов помочь сделать ваш сайт стильным и привлекающим клиентов.
Готов выполнить:
- Дизайн веб страниц
- Адаптировать дизайн сайта под любое устройство
Мои гарантии:
- Гарантирую создание персонального для вас дизайна с минимумом заимствований;
- Выполню поставленные задачи качественно и в соответствии с вашими требованиями;
- Все сроки, установленные вами, будут соблюдены;
- Готов к обсуждению проекта в любое удобное для вас время;
- В период работы над заказом и в течение семи дней после сдачи проекта готов внести корректировки совершенно бесплатно.
Цена услуг:
- Обговаривается индивидуально для каждого заказа;
- Оформляется через безопасную сделку
Умения и навыки:
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop
- Blender
О себе:
- С 16 лет занимаюсь 3D-графикой и создаю 3D-иллюстрации и постеры. Примеры работ можно посмотреть здесь: https://www.deviantart.com/
- В течение 5 лет увлекаюсь пленочной фотографией. Ознакомиться с работами можно здесь; https://www.instagram.com/the_nebesky_muz/
- На настоящий момент работаю в сфере WebDesign и создаю дизайны Landing Page. Примеры моих работ можно посмотреть здесь; https://www.behance.net/danilluk
Контакты:
https://www.behance.net/danilluk
Портфолио
- The Flowers75 просмотров
- KoiFoods Landing Page61 просмотр
- Kodak concept39 просмотров
- Landing Page Concept105 просмотров
- Oceania Beer69 просмотров