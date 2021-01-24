Привет!

Меня зовут Данил. Я работаю в сфере WebDesign и создаю дизайны Landing Page. Готов помочь сделать ваш сайт стильным и привлекающим клиентов.

Готов выполнить:

- Дизайн веб страниц

- Адаптировать дизайн сайта под любое устройство

Мои гарантии:

- Гарантирую создание персонального для вас дизайна с минимумом заимствований;

- Выполню поставленные задачи качественно и в соответствии с вашими требованиями;

- Все сроки, установленные вами, будут соблюдены;

- Готов к обсуждению проекта в любое удобное для вас время;

- В период работы над заказом и в течение семи дней после сдачи проекта готов внести корректировки совершенно бесплатно.

Цена услуг:

- Обговаривается индивидуально для каждого заказа;

- Оформляется через безопасную сделку

Умения и навыки:

- Figma

- Tilda

- Adobe Photoshop

- Blender

О себе:

- С 16 лет занимаюсь 3D-графикой и создаю 3D-иллюстрации и постеры. Примеры работ можно посмотреть здесь: https://www.deviantart.com/

- В течение 5 лет увлекаюсь пленочной фотографией. Ознакомиться с работами можно здесь; https://www.instagram.com/the_nebesky_muz/

- На настоящий момент работаю в сфере WebDesign и создаю дизайны Landing Page. Примеры моих работ можно посмотреть здесь; https://www.behance.net/danilluk

Контакты:

https://www.behance.net/danilluk

https://www.instagram.com/the_nebesky_muz/