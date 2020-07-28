TheNetWyvern

Занимаюсь коммерческой разработкой 7 лет. Основной стек это .NET (C#, WPF, ASP.NET), разработка приложений и игр на Unity 3D, AR/VR проекты, один из проектов был на Hololens. Второе по уровню направление разработка сайтов (HTML5, CSS3, JS, PHP 7.4, MySQL). Умею писать сложные SQL запросы. Так же с нуля могу поднять и поддерживать сервер Apache/Nginx/IIS. Третье по счету направление — это разработка нативных Android приложений на Kotlin/Java. Ещё знаю Python 3, С++, но на уровне любителя. Pascal(Delphi) и Basic знаю хорошо, но мало где пригождается. В дизайне полный ноль, умею только в код. Работаю с Git, Photoshop, Illustrator, Zeplin. Умею писать макросы в офисе. Телеграм @TheNetWyvern