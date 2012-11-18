Ф.И.О.: Савенков Валентин Юрьевич

Дата рождения: 23.12.1987 (24 года)

Адрес: Кстовский район, Зеленый город,

Новая деревня, ул. Радужная 20

Телефон: +79101469170

Эл. почта: [email protected]

Пожелания к будущей работе

Должность: Фрилансер

Зарплата: договорная

Опыт работы

Последнее место работы: Рекламно-производственная компания «Формат»

Годы работы: 2012-2012 (до переезда в Нижний Новгород)

Ваша должность: Дизайнер полиграфист.

Должностные обязанности и, если есть, достижения: Создание дизайн-проекта полиграфической продукции (штампы, печати, визитки, календари, буклеты, пластиковые дисконтные карты, планы эвакуации, таблички, вывески и пр.) на основе пожеланий клиента. Также изготовление некоторой печатной продукции.

Предпоследнее место работы: ТЦ «Дискавери»

Годы работы: 2009-2010

Ваша должность: Техник.

Должностные обязанности и, если есть, достижения: Ремонт и обслуживание компьютерной техники.

Образование

Высшее

Годы учебы: 2008-2012

Учебное заведение: РУК (Российский университет кооперации), очный факультет.

Специальность: Прикладная информатика (в экономике).

Квалификация: Информатик-экономист.

Среднее (специальное)

Годы учебы: 2004-2008

Учебное заведение: КПТ (Камчатский политехнический техникум), очный факультет.

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Квалификация: Техник.

Профессиональные навыки

Photoshop, CorelDraw, Illustrator, отчасти знаю 3Dmax. .Сейчас изучаю HTML, CSS.

Дополнительные сведения

Всегда готов постигать новые вершины и получать новые знания, если они попадают в сферу моих интересов.