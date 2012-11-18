Ф.И.О.: Савенков Валентин Юрьевич
Дата рождения: 23.12.1987 (24 года)
Адрес: Кстовский район, Зеленый город,
Новая деревня, ул. Радужная 20
Телефон: +79101469170
Эл. почта: [email protected]
Пожелания к будущей работе
Должность: Фрилансер
Зарплата: договорная
Опыт работы
Последнее место работы: Рекламно-производственная компания «Формат»
Годы работы: 2012-2012 (до переезда в Нижний Новгород)
Ваша должность: Дизайнер полиграфист.
Должностные обязанности и, если есть, достижения: Создание дизайн-проекта полиграфической продукции (штампы, печати, визитки, календари, буклеты, пластиковые дисконтные карты, планы эвакуации, таблички, вывески и пр.) на основе пожеланий клиента. Также изготовление некоторой печатной продукции.
Предпоследнее место работы: ТЦ «Дискавери»
Годы работы: 2009-2010
Ваша должность: Техник.
Должностные обязанности и, если есть, достижения: Ремонт и обслуживание компьютерной техники.
Образование
Высшее
Годы учебы: 2008-2012
Учебное заведение: РУК (Российский университет кооперации), очный факультет.
Специальность: Прикладная информатика (в экономике).
Квалификация: Информатик-экономист.
Среднее (специальное)
Годы учебы: 2004-2008
Учебное заведение: КПТ (Камчатский политехнический техникум), очный факультет.
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Квалификация: Техник.
Профессиональные навыки
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, отчасти знаю 3Dmax. .Сейчас изучаю HTML, CSS.
Дополнительные сведения
Всегда готов постигать новые вершины и получать новые знания, если они попадают в сферу моих интересов.