Gif-аниматор и дизайн картинок
Создаю из обычных картинок gif - анимации
По примерным начертаниям могу сделать картинку в Photoshop
Умения:
Использование Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Gif-анимация для сайта Steam45 просмотров
- Gif-анимация для сайта Steam47 просмотров
- Gif-анимация для сайта Steam46 просмотров
- Обои на телефон 4к разрешение644 просмотра
- Обои на телефон 4к разрешение104 просмотра
- Обои на телефон 4к разрешение248 просмотров
- Обои на телефон 4к разрешение273 просмотра