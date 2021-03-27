TheSuperVolt

Виктор TheSuperVolt

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Gif-аниматор и дизайн картинок

Создаю из обычных картинок gif - анимации

По примерным начертаниям могу сделать картинку в Photoshop

Умения: 

Использование Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect