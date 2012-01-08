Работы в Photoshop, After Effects. Маленькие цены

Делаю практически всё, баннеры,логотипы,ресайз,разные изменения, только узнал про этот сайт, хотелось бы показывать людям свой талант ну и естественно получать деньги, не прошу много

также могу делать работы в Adobe After Effects, смотря какой заказ.

ЦЕНЫ

баннер от 100р.

гиф баннер от 200р.

логотип от 100р.

гиф логотип от 200р.

ресайз 50р.

разные мелкие модификации от 50р.

коррекция фотографий от 200р.

разные эффекты на фото от 100р

изготовление гиф аватарок из видео или без, через Adobe After Effects.

разные высоко качественные надписи, уэлпаперы и т.д. все не очень дорого

ОБРАЩАЙТЕСЬ