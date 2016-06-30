The_Archangel

Новичок

Новичок в деле Фриланса, очень хочу зарабатывать на этом, так как у меня куча свободного времени и его не куда девать..

Я могу писать статьи, пишу всё сам, беру информацию в интернете и пишу статью, я буду стараться над работой, всё буду делать на совесть, ведь это моя работа..

А сам я спортсмен, не курю, не пью и Вам не желаю, хочу зарабатывать, у меня огромное желание зарабатывать и я буду зарабатывать, я реалист, я трудолюбив и у меня куча свободного времени, так как я не люблю спать ночью..