Доброго времени суток!

Предлагаю услуги по написанию контрольных работ, рефератов, курсовых, решения задач по всем экономическим дисциплинам: Политэкономия, Деньги и Кредит, Бюджетная система, Гос. регулирование экономики, История экономических учений, Макро, Микроэкономике, Финансам, в частности Финансовому Анализу и по многим другим смежным предметам.

А также написанию статей, аналитики по: экономике, бизнесу, психологии, философии, личностному и духовному росту.

В копирайте и рерайте новичок, но желания проявить себя и свои способности огромное, для начала готов выполнять несложные проекты. Подхожу к любому делу с полной ответственностью.

Имею высшее экономическое образование, опыт работы по написанию курсовых, рефератов и контрольных работ. Выполняю работы качественно.

Окончил Одесский государственный экономический университет.

С уважением,

Николай Мирчев