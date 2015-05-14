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Ольга
Thea_Gray
Thea_Gray
33 года
Украина
/
Киев
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
Специализируюсь на логотипах, фирменном стиле и иллюстрациях.
Портфолио
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Попугай
101 просмотр
Last Hope
151 просмотр
Девушка с птицей
100 просмотров
Эми
104 просмотра
Allmighty Moon
120 просмотров
Healthy Foodie Box
100 просмотров
Bonjourazur
150 просмотров
Mio Torro
328 просмотров
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