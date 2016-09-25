Системное администрирование серверов, рабочих станций, перефирийного оборудрвания.
Настройка с нуля, устпанение неисправностей, мониторинг работоспособностей, анализ и решение возникающих проблем и неисправностей.
Работа с серверами на базе windows 2003, 20088 2012, рабочие станции win xp, 7, 8, 10, ubuntu.
Настройка систем резервного копирования и централизованного антивирусного мониторинга , проксирование офисного трафика и настройка фильтрации доступа к внешним ресурсам, настройка почтовых серверов и клиентов на базе ms exchange.
Настройка домена, ad, dns, dhcp и т.д. перенос рабочих групп в доменные структуры.
Работа с системами виртуализации vmware и virtualbox.
Настройка сетевого оборудования hp, cisco, dlink.
Базовая настройка и сопровождение атс avaya.
Поиск поставщиков оборудования, ремонтных и обслуживающих организаций для печатной техники и другого оборудования.
Знания по сопровожлению 1с серверов и локальных 1с баз.
Удаленное сопровождение офисов.
Разработка печатных макетов, визиток, каталогов и прочее по требованиям заказчика.
Ретушь , восстановление старых фотографий.
Разработка дизайна веб сайтов по требованиям заказчика.
Верстка сайтов на бесплатных и платных веб конструкторах по т.з.