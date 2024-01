Junior+ - middle flutter developer

Занимаюсь Flutter разработкой около полутора года(middle, junior+) понимаю основы Dart/Flutter(iOS, android), знаком с Figma.Есть знания ООП, BLoC&Cubit, GetX, Provider, имею опыт работы с клиент-серверными приложениями по REST API на основе ООП, unit tests, http/json (async programming), Scoped Model/Inherited widgets(state management), понемногу вникаю в mobX.Был опыт работы с базами SQL(Sqflite)/Hive(без адаптера)/Shared Preferences, Cloud Firestore, Firebase Storage.Flutter push notifications(local), Firebase (authentication with all functions + cloud firestore), был опыт работы с уведомлениями на iOS(APNS+Firebase iOS, apple developer + Firebase Cloud Messaging, in-App Messaging), AppRouter(onGenerate), dependency injection (библиотека GetIt).Есть коммерческий опыт разработки под мобильные платформы(смотреть опыт работы) и веб на Flutter: знаком с Git/GitHub/BitBucket/Jira/Scrum(методология). Также был опыт разработки чатов на основе Firebase(cloud firestore).Присутствуют пару-тройку pet-проектов(в т.ч клиент-серверное e-commerce app на BLoC + приложение для администрации ecommerce app на GetX, прогноз погоды с автоопределением локации (open source api(openweathermap), json/http/async), geolocator, freezed, intl, equitable, route generator, кастомный будильник с чатом и регистрации на firebase + push notifications with sound, и др.Был опыт декстоп разработки на С#(WPF/WinForm), также увлекался телеграм ботами на .NET Core(Telegram Bot Api) с использованием СУБД SqfliteЗнания английского - upper intermediate(B2).