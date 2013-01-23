Телефон: 89214706766, Е-mail: [email protected]

Дата рождения 25.08.1986 г.

Диплом о высшем образовании 2005 – 2010 гг.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университета им. М.В. Ломоносова» Северодвинский филиал

Диплом о полном высшем образовании ВСГ 5109164 от 30 июня 2010 года.

Квалификация учитель двух иностранных языков (английского и немецкого) по специальности «Иностранный язык с дополнительной специальноcтью» (основной язык - английский, второй язык - немецкий).

За время обучения проходил практику преподавания английского и немецкого языков в школе № 27 г. Северодвинска.

Дополнительное образование 2008 – 2009 гг.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова» Северодвинский филиал (факультет дополнительного образования)

Сертификат об обучении по программам дополнительного образования по программе «Практика технического перевода» в объеме 104 часов.

Опыт работы

Производственная практика по основной специальности: учитель английского языка:

Производственная практика по дополнительной специальности: учитель немецкого языка

Репетиторство

Пиццерия «Hut» США

Официант

Отель «Days Inn» США

ресепшен

Казино «Gateway» США

floor attendant

Северозападный филиал ОАО Мегафон - Ритейл

Продавец-консультант

Дополнительная информация

- Английский язык: свободно

- Немецкий язык: читаю, перевожу со словарем

- Уверенный пользователь ПК, работа в Microsoft Word, Excel, Power Point;

- Владение оргтехникой;

- Творческий подход к работе;

- Умение наладить контакт с людьми;

- Умение найти подход к учащимся и мотивировать на получение знаний;

- Энергичен, ответственен