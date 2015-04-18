Therion777

Сергей Therion777

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Делаю качественные продающие landing page под ключ.

Делаю качественные продающие landing page под ключ. Делаю с полного нуля используя свой дизайн или верстаю по вашему psd макету. Полная поддержка и консультация клиентов в процессе работы. Помощь в решении технических вопросов.

Хотите себе качественный лендинг, по ценам ниже чем у веб студий, пишите мне и всё обсудим!

Портфолио
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HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $1000
от 30 дней
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Сайты «под ключ»
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от $70
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
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от $50
от 2 дней
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Тестирование сайтов
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от $15
от 1 дня
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