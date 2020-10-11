SMM-менеджер, менеджер блогеров

Меня зовут Диана и я - SMM-МЕНЕДЖЕР. Занимаюсь продвижением коммерческих и личных аккаунтов. Предлагаю различного рода услуги для разового и долгосрочного сотрудничества. Немного обо мне: Закончила филологический факультет, множество курсов по SMM, и менеджерству личных блогов.Так как я веду продолжительное время коммерческие проекты, я изучила многие тонкости и аспекты работы в инстаграме. Создание контента и привлечение клиентов строится на том, что я пытаюсь привнести что-то кардинально новое в уже существующие стратегии. И считаю, что самое главное в развитии блога — это новшество, свежесть. Сделать то, что ещё не делали другие.Работала с блогерами от 44к до 80к подписчиков. Продвигала студии красоты и одежды. Ежедневно развиваю свои навыки и отношусь к работе со всей душой и ответственностью. К каждому клиенту подбираю индивидуальный подход 

Если вас заинтересовало сотрудничество, со мной можно связаться в любой социальной сети:Instagram - https://www.instagram.com/thesoullich Telegram - https://t.me/thesoullichVk - vk.com/peshkova_pw