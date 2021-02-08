Таргетированя реклама

Привожу новых клиентов всего за 2 дня

Увеличу прирост клиентов и продажи товаров

❗Какие услуги я предлагаю❗

Создание и настройка бизнес аккаунта.

Аудит бизнес аккаунта если он есть.

Поиск целевой аудитории под твой бизнес.

Разбитие целевой аудитории на сегменты для более точного охвата

Рассчитаю стоимость рекламной компании.

Оптимизирую рекламную компанию после запуска.

Разработаю креативы под твой бизнес.

Выстрою путь клиента прямиком к продаже.

Напишу копирайт по системе AIDA

Рекламная компания под ключ от А до Я.

隸‍♂Немного о себе隸‍♂

✅Дипломированный эксперт

✅Реклама с гарантией успеха.

✅Более 10-ти успешных кейсов.

✅Работаю с крутой командой кураторов с 6 летним опытом в маркетинге.

✅Даю ежедневную отчетность.

✅Всегда на связи.

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