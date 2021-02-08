Привожу новых клиентов всего за 2 дня
Увеличу прирост клиентов и продажи товаров
❗Какие услуги я предлагаю❗
Создание и настройка бизнес аккаунта.
Аудит бизнес аккаунта если он есть.
Поиск целевой аудитории под твой бизнес.
Разбитие целевой аудитории на сегменты для более точного охвата
Рассчитаю стоимость рекламной компании.
Оптимизирую рекламную компанию после запуска.
Разработаю креативы под твой бизнес.
Выстрою путь клиента прямиком к продаже.
Напишу копирайт по системе AIDA
Рекламная компания под ключ от А до Я.
隸♂Немного о себе隸♂
✅Дипломированный эксперт
✅Реклама с гарантией успеха.
✅Более 10-ти успешных кейсов.
✅Работаю с крутой командой кураторов с 6 летним опытом в маркетинге.
✅Даю ежедневную отчетность.
✅Всегда на связи.
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